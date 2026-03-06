Siemens Aktie
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Marktkap. 207,76 Mrd. EURKGV 25,18
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
AI Analyse
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Als Investment sei die Siemens-Aktie nach wie vor solide, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Diese Feststellung fuße auf guten Wachstumsaussichten, gepaart mit Spielraum bei der Bewertung. Das Umsatzwachstum im Kerngeschäft könne sich im kommenden Jahr auf zwölf Prozent beschleunigen, von rund neun Prozent in diesem Jahr./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 22:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
266,60 €
|Abst. Kursziel*:
23,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
266,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,73%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
304,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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