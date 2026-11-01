DAX 26.802 +0,5%ESt50 6.408 +0,2%MSCI World 4.889 +0,1%Top 10 Crypto 9,3165 -3,1%Nas 25.504 +0,2%Bitcoin 64.868 -2,7%Euro 1,1059 -0,3%Öl 93,80 +1,1%Gold 3.870 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
281,50 EUR +4,80 EUR +1,73 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 206,99 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

AI Analyse

UBS AG

Siemens Buy

12:41 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
281,50 EUR 4,80 EUR 1,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin attestierte den Münchnern am Donnerstag starke Ergebnisse und einen entsprechenden Ausblick. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen angesichts höherer Wachstumsambitionen auf mittlere Sicht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
285,80 €		 Abst. Kursziel*:
15,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
281,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
304,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

12:41 Siemens Buy UBS AG
12:41 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:31 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
10:01 Siemens Outperform Bernstein Research
09:11 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

Finanzen.net Schlussquartal Siemens-Aktie vor Allzeithoch: Rekordgewinn und höhere Ziele treiben den Kurs Siemens-Aktie vor Allzeithoch: Rekordgewinn und höhere Ziele treiben den Kurs
Finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu
Finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen
Finanzen.net UBS AG verleiht Siemens-Aktie Buy in jüngster Analyse
Finanzen.net Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne
Finanzen.net Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen
Finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.