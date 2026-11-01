Siemens Aktie
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Marktkap. 206,99 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
AI Analyse
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin attestierte den Münchnern am Donnerstag starke Ergebnisse und einen entsprechenden Ausblick. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen angesichts höherer Wachstumsambitionen auf mittlere Sicht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
285,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
281,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
304,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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