UBS AG

Siemens Buy

12:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin attestierte den Münchnern am Donnerstag starke Ergebnisse und einen entsprechenden Ausblick. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen angesichts höherer Wachstumsambitionen auf mittlere Sicht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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