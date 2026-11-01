Springer Nature Aktie
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Marktkap. 4,4 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Im Research-Bereich dürfte es weiter gut gelaufen sein, schrieb Steve Liechti in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 17. November./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,60 €
|Abst. Kursziel*:
37,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,87%
|
Analyst Name:
Steve Liechti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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