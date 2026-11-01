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Symbol SPGDF

Deutsche Bank AG

Springer Nature Buy

11:31 Uhr
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Im Research-Bereich dürfte es weiter gut gelaufen sein, schrieb Steve Liechti in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 17. November./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Buy

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,60 €		 Abst. Kursziel*:
37,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,87%
Analyst Name:
Steve Liechti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:31 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
06.08.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
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