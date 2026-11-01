Vincorion Aktie
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Marktkap. 909,5 Mio. EUR
WKN VNC001
ISIN DE000VNC0014
Symbol VNCRF
Vincorion Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vincorion mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Luftabwehrtechnik treibe die Profitabilität nach oben, schrieb Mira Wiegratz am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: VINCORION
Zusammenfassung: Vincorion Buy
|Unternehmen:
Vincorion
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,78 €
|Abst. Kursziel*:
54,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,90%
|
Analyst Name:
Mira Wiegratz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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