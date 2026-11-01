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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Ferrari Buy

10:51 Uhr
Ferrari Buy
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RANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Buy" belassen. Die kurzfristigen Erwartungen blieben ambitioniert, schrieb Nicolai Kempf am Mittwoch. Die Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung sei allerdings überragend und mache die Aktien des Luxusautobauers zu einem relativ sicheren Hafen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
377,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
374,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,08%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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