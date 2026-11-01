Fraport Aktie
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Marktkap. 6,49 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
AI Analyse
Fraport Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Flughafenbetreiber in einer Studie am Mittwoch ein solides drittes Quartal, getragen vom internationalen Geschäft. Der dort erzielte operative Gewinn (Ebitda) habe eine verhaltende Entwicklung in Frankfurt kompensiert. Der Experte senkte aber den fairen Wert etwas./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Kaufen
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
69,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
68,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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