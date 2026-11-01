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DZ BANK

Fraport Kaufen

17:46 Uhr
Fraport Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Flughafenbetreiber in einer Studie am Mittwoch ein solides drittes Quartal, getragen vom internationalen Geschäft. Der dort erzielte operative Gewinn (Ebitda) habe eine verhaltende Entwicklung in Frankfurt kompensiert. Der Experte senkte aber den fairen Wert etwas./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Kaufen

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
69,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
68,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

17:46 Fraport Kaufen DZ BANK
09.11.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Fraport Underweight Barclays Capital
05.11.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fraport Hold Warburg Research
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