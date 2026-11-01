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SMC Research

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Im ersten Halbjahr 2026 ist der Umsatz von Blue Cap gemäß SMC-Research noch um 2 Prozent gesunken und das bereinigte EBITDA um 20 Prozent zurückgegangen. Das zweite Halbjahr soll aber erheblich besser ausfallen und zur Erfüllung der Jahresprognose führen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht vor allem zwei Werttreiber, die für ein substanzielles Kurspotenzial sorgen.

Das erste Halbjahr der Blue-Cap-Gruppe sei relativ schwach ausgefallen, da der Jahresstart von mehreren Beteiligungen verhalten gewesen sei. Daher seien die ersten sechs Monate mit einem Umsatzrückgang von 2 Prozent (noch ohne die neue Tochter Janoschka) auf 62,9 Mio. Euro abgeschlossen worden. Das bereinigte EBITDA habe sich sogar um 20 Prozent auf 2,2 Mio. Euro reduziert, womit die Marge von 4,2 auf 3,5 Prozent zurückgegangen sei. Allerdings sei darin eine zwar operative, aber periodenfremde Aufwandsposition in Höhe von 1 Mio. Euro enthalten, die aus einem Buchungsfehler im Jahr 2025 resultierte und eigentlich der Vorperiode zuzurechnen sei.

Damit habe sich das bereinigte operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis verbessert – und im zweiten Halbjahr werde es noch erheblich höher ausfallen. Denn das Management berichte für mehrere Töchter von einer im Jahresverlauf eingetretenen spürbaren Geschäftsbelebung, darüber hinaus seien weitere Effizienzfortschritte erzielt worden. Vor allem aber werde in der zweiten Jahreshälfte die neue Tochter Janoschka einen großen Ergebnisbeitrag liefern. Daher sei die Jahresprognose bekräftigt worden, die einen Umsatz von 170 bis 190 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent vorsehe

Die Analysten haben ihre Schätzungen nach den Zahlen etwas vorsichtiger gestaltet und erwarten jetzt Resultate am unteren Ende der Spannen. Gleichwohl sehen sie für Blue Cap deutliches Wertsteigerungspotenzial, insbesondere durch Janoschka und eine sich abzeichnende dynamische Trendwende bei HY-Line. Zusammen mit der starken Finanzposition, die aktuell (bereinigt um die Dividende 2026) allein 82 Prozent (!) der Marktkapitalisierung abdecke, liege der von den Analysten ermittelte Potenzialwert weiter bei rund 29,00 Euro und biete nach dem Dividendenabschlag und der schwachen Performance der Aktie nun ein Verdopplungspotenzial. Die Analysten bekräftigen daher ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2026 um 11:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 11.11.2026 um 10:30 Uhr fertiggestellt und am 11.11.2026 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-11-SMC-Update-Blue-Cap_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Blue Cap Kaufen

Unternehmen:
Blue Cap AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
29,00
Rating jetzt:
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Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
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-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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