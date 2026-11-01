DAX 26.551 +0,8%ESt50 6.361 +0,5%MSCI World 4.861 +0,5%Top 10 Crypto 9,7150 +1,2%Nas 25.346 +1,1%Bitcoin 66.330 +0,5%Euro 1,1090 -0,7%Öl 92,98 +1,6%Gold 4.017 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

JENOPTIK Aktie

Kaufen
Verkaufen
JENOPTIK Aktien-Sparplan
37,44 EUR +0,40 EUR +1,08 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 2,13 Mrd. EUR

KGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2NB60

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2NB601

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JNPKF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

09:41 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
37,44 EUR 0,40 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Michael Kuhn hob in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion seine Erwartungen für 2026 bis 2028 etwas an. Er betonte, dass die Auftragslage für Unterstützung sorge./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,46 €		 Abst. Kursziel*:
38,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

09:41 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:36 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

Finanzen.net Dynamik verlangsamt JENOPTIK-Aktie sackt dennoch ab: Halbleiternachfrage beschert Auftragsplus JENOPTIK-Aktie sackt dennoch ab: Halbleiternachfrage beschert Auftragsplus
Finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt
Finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Vormittag an
Finanzen.net JENOPTIK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Finanzen.net JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Dienstagnachmittag ins Minus
Finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag im Plus
Finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX mit Kursplus
Finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen
Finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus
RSS Feed
JENOPTIK AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.