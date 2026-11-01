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UniCredit Sector Perform

19:01 Uhr
UniCredit Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
83,52 EUR 1,29 EUR 1,57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen für die italienische Bank erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit seiner Prognose für das diesjährige bereinigte Nettoergebnis sieht er sich auf Höhe der angehobenen Unternehmensprognose./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:35 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Sector Perform

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
85,02 €		 Abst. Kursziel*:
17,62%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
83,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,73%
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.