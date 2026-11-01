UniCredit Aktie
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Marktkap. 115,81 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
AI Analyse
UniCredit Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen für die italienische Bank erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit seiner Prognose für das diesjährige bereinigte Nettoergebnis sieht er sich auf Höhe der angehobenen Unternehmensprognose./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Sector Perform
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
85,02 €
|Abst. Kursziel*:
17,62%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
83,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,73%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|17:26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:26
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|DZ BANK
|12:06
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|01.10.26
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|19:01
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|10:51
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