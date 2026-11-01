Warburg Research

FUCHS SE VZ Buy

11:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Fuchs SE von 47 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schmierstoffe werden immer benötigt, schrieb Sebastian Ubert am Dienstag. Mehr als 90 Prozent der Nachfrage aus der Automobilindustrie entfalle auf den Ersatzbedarf, während die Erstbefüllung lediglich etwa 2 Prozent des Weltmarktes ausmache. Er hob seine Schätzungen an./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB