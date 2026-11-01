FUCHS Aktie
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Marktkap. 5,25 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
AI Analyse
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Fuchs SE von 47 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schmierstoffe werden immer benötigt, schrieb Sebastian Ubert am Dienstag. Mehr als 90 Prozent der Nachfrage aus der Automobilindustrie entfalle auf den Ersatzbedarf, während die Erstbefüllung lediglich etwa 2 Prozent des Weltmarktes ausmache. Er hob seine Schätzungen an./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,72 €
|Abst. Kursziel*:
27,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,12%
|
Analyst Name:
Sebastian Ubert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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