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AI Analyse

Warburg Research

FUCHS SE VZ Buy

11:56 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Fuchs SE von 47 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schmierstoffe werden immer benötigt, schrieb Sebastian Ubert am Dienstag. Mehr als 90 Prozent der Nachfrage aus der Automobilindustrie entfalle auf den Ersatzbedarf, während die Erstbefüllung lediglich etwa 2 Prozent des Weltmarktes ausmache. Er hob seine Schätzungen an./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,72 €		 Abst. Kursziel*:
27,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,12%
Analyst Name:
Sebastian Ubert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

11:56 FUCHS Buy Warburg Research
03.11.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 FUCHS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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