HAMBORNER REIT Aktie
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Marktkap. 330,25 Mio. EURKGV 29,19 Div. Rendite 8,71%
WKN A3H233
ISIN DE000A3H2333
Symbol HMBRF
AI Analyse
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,15 Euro auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen seien erreicht worden, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag in seiner ersten Bewertung des dritten Quartals. Die angehobene FFO-Prognose spiegele eine vorteilhafte Kostenentwicklung wider. Sollten sich geringere Vermietungskosten als dauerhaft erweisen, würde dies auch 2027 helfen. Eine Refinanzierung zu höheren Zinssätzen wirke dem aber womöglich entgegen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:50 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hamborner REIT
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
7,15 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,12 €
|Abst. Kursziel*:
73,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,25%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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