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Symbol HMBRF

AI Analyse

Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

11:46 Uhr
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBORNER REIT
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,15 Euro auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen seien erreicht worden, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag in seiner ersten Bewertung des dritten Quartals. Die angehobene FFO-Prognose spiegele eine vorteilhafte Kostenentwicklung wider. Sollten sich geringere Vermietungskosten als dauerhaft erweisen, würde dies auch 2027 helfen. Eine Refinanzierung zu höheren Zinssätzen wirke dem aber womöglich entgegen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:50 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hamborner REIT

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy

Unternehmen:
HAMBORNER REIT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,15 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,12 €		 Abst. Kursziel*:
73,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,25%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HAMBORNER REIT

11:46 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
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