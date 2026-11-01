DAX 26.539 +1,0%ESt50 6.353 +1,0%MSCI World 4.862 +0,3%Top 10 Crypto 9,7355 +0,1%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.203 -1,2%Euro 1,1243 +0,2%Öl 90,66 -2,1%Gold 4.117 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
68,16 EUR +0,46 EUR +0,68 %
STU
62,65 CHF +0,44 CHF +0,70 %
BRX
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 43,1 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

Bernstein Research

Danone Outperform

09:11 Uhr
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
68,16 EUR 0,46 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der unter dem Begriff "Longevity" bekannte Trend, gesund länger zu leben, habe sich in den Bereichen Lebensmittel sowie Körperpflege- und Haushaltsprodukte (HPC) längst als neue Wachstumschance etabliert, schrieb Callum Elliott am Montag zur Branche. Unilever habe sich nicht zuletzt wegen der Übernahme der US-Marke "Grüns" als klarer Gewinner bei der Nutzung dieses Trends erwiesen. Er positioniert sich aber eher vorsichtig dazu, was die gesundheitlichen Vorteile solcher Nahrungsergänzungsmittel betrifft./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Outperform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
68,02 €		 Abst. Kursziel*:
35,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
68,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,98%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

09:11 Danone Outperform Bernstein Research
02.11.26 Danone Outperform Bernstein Research
29.10.26 Danone Kaufen DZ BANK
29.10.26 Danone Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Danone Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

Finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient
Finanzen.net Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Danone-Aktie
Finanzen.net Danone-Aktie freundlich: Höhere Preise und Protein-Produkte treiben an
Dow Jones Danone plant Comeback in Amerika
dpa-afx ROUNDUP: Danone profitiert von höheren Preisen und Protein-Produkten
Finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danone von vor einem Jahr angefallen
dpa-afx Nach Coca-Cola und Nestlé: Auch Danone ändert Flaschen
Finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.