Danone Aktie
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Marktkap. 43,1 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der unter dem Begriff "Longevity" bekannte Trend, gesund länger zu leben, habe sich in den Bereichen Lebensmittel sowie Körperpflege- und Haushaltsprodukte (HPC) längst als neue Wachstumschance etabliert, schrieb Callum Elliott am Montag zur Branche. Unilever habe sich nicht zuletzt wegen der Übernahme der US-Marke "Grüns" als klarer Gewinner bei der Nutzung dieses Trends erwiesen. Er positioniert sich aber eher vorsichtig dazu, was die gesundheitlichen Vorteile solcher Nahrungsergänzungsmittel betrifft./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Outperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
68,02 €
|Abst. Kursziel*:
35,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
68,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,98%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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