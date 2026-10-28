Danone plant Comeback in Amerika

28.10.26 17:07 Uhr

Von Aimee Look

DOW JONES--Danone bereitet die Wiederbelebung seines Nordamerikageschäfts vor. Der französische Lebensmittelhersteller hat kräftig in sein Molkereigeschäft investiert, um der rasant wachsenden Nachfrage in den USA gerecht zu werden. Unter anderem wurden seit Dezember 2025 acht Projekte zur Kapazitätserweiterung an vier Standorten initiiert, wie der Finanzvorstand und stellvertretende CEO Jürgen Esser in einem Interview sagte.

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Allerdings häuften sich die Herausforderungen. Beim Hochfahren der Produktion auf den neuen Anlagen habe das Unternehmen mit Problemen im Kundenservice zu kämpfen gehabt. "Das verlief nicht so reibungslos, wie wir uns das gewünscht hatten", so Esser.

Nun versucht Danone, an frühere Erfolge in anderen Regionen anzuknüpfen, in denen das Unternehmen die Absatzmengen erfolgreich stabilisieren konnte. Mit der Kehrtwende ist der neu ernannte US-Chef Francois Lacombe betraut. Er zeichnete zuvor bereits für die Erholung des Molkereigeschäfts von Danone in Spanien verantwortlich.

Die Produktionsrückschläge seien die einzige Hürde für Danone gewesen, und künftig würden sie kein Problem mehr darstellen, versicherte Esser.

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Danone verzeichnete im dritten Quartal in seinem Nordamerikageschäft ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 2,4 Prozent. Dieses Umsatzwachstum war vollständig preisgetrieben, während die Absätze rückläufig waren. Laut Esser hob Danone die Preise für proteinreiche Erzeugnisse an, die von einer robusten Verbrauchernachfrage profitieren.

"Diese Preiserhöhung wird uns helfen, das Jahr gut abzuschließen", sagte er. "Aber beim Rest des Sortiments... waren wir sehr vorsichtig." Das Unternehmen strebe stattdessen an, höhere Kosten durch Produktivitätssteigerungen abzufedern, so der Finanzvorstand. Nordamerika als größte Region des Unternehmens spiele eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung des Inflationsdrucks.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/ros

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October 28, 2026 12:08 ET (16:08 GMT)