DAX 26.539 +1,0%ESt50 6.353 +1,0%MSCI World 4.862 +0,3%Top 10 Crypto 9,7355 +0,1%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.203 -1,2%Euro 1,1243 +0,2%Öl 90,66 -2,1%Gold 4.117 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
59,15 EUR -0,09 EUR -0,15 %
STU
59,16 EUR -0,25 EUR -0,42 %
HAML
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 127,15 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A41NM1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BVZK7T90

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Bernstein Research

Unilever Outperform

09:01 Uhr
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
59,15 EUR -0,09 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Der unter dem Begriff "Longevity" bekannte Trend, gesund länger zu leben, habe sich in den Bereichen Lebensmittel sowie Körperpflege- und Haushaltsprodukte (HPC) längst als neue Wachstumschance etabliert, schrieb Callum Elliott am Montag zur Branche. Unilever habe sich nicht zuletzt wegen der Übernahme der US-Marke "Grüns" als klarer Gewinner bei der Nutzung dieses Trends erwiesen. Er positioniert sich aber eher vorsichtig dazu, was die gesundheitlichen Vorteile solcher Nahrungsergänzungsmittel betrifft./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 10:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Outperform

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
49,16 £		 Abst. Kursziel*:
17,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

09:01 Unilever Outperform Bernstein Research
06.11.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Unilever Outperform Bernstein Research
05.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Unilever Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever PLC

Finanzen.net Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags
Finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich mittags im Plus
Finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags in Grün
Finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittwochmittag in Grün
Finanzen.net FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unilever von vor einem Jahr verloren
Finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus
Finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone
Finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab
RSS Feed
Unilever PLC zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.