UniCredit Aktie
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Marktkap. 115,81 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
AI Analyse
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli sprach in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion von starken Zahlen der Großbank, deren Nettogewinn 17 Prozent über seiner und 14 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen habe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Hold
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
84,04 €
|Abst. Kursziel*:
-7,19%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
84,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,52%
|
Analyst Name:
Giovanni Razzoli
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|10:51
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|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
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|10:51
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
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