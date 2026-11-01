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UniCredit Hold

10:51 Uhr
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
84,34 EUR 2,11 EUR 2,57%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli sprach in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion von starken Zahlen der Großbank, deren Nettogewinn 17 Prozent über seiner und 14 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen habe./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Hold

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
84,04 €		 Abst. Kursziel*:
-7,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
84,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,52%
Analyst Name:
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.