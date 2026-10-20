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Symbol UNCFF

AI Analyse

Barclays Capital

UniCredit Overweight

14:16 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 94,50 auf 102,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione stellte am Mittwoch die Chancen der Italiener in Deutschland und der Heimat auf den Prüfstand. Am Ende hob sie ihre Gewinnprognosen bis 2028 um 16 Prozent an. Sie geht davon aus, dass die Unicredit ihr Wachstum beschleunigt und eine solide Kapitalrendite beibehält. Die Bewertung hält Sabbione für reizvoll. Für die Commerzbank-Aktien sieht sie derweil kaum noch Spielraum und strich ihre Empfehlung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
102,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,01 €		 Abst. Kursziel*:
40,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,54%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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