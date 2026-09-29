UniCredit Aktie
Marktkap. 127,09 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftstrends für Italiens Banken seien günstig, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar unter Verweis auf das Kreditwachstum. Intensive Branchenkonsolidierung treibe zudem die Bewertungen hoch. In den Wahlen 2027 sieht er letztlich kaum Risiken./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Hold
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
86,58 €
|Abst. Kursziel*:
-9,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
83,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,39%
|
Analyst Name:
Giovanni Razzoli
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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