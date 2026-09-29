Deutsche Bank AG

UniCredit Hold

11:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftstrends für Italiens Banken seien günstig, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar unter Verweis auf das Kreditwachstum. Intensive Branchenkonsolidierung treibe zudem die Bewertungen hoch. In den Wahlen 2027 sieht er letztlich kaum Risiken./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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