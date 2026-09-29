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Symbol UNCFF

Deutsche Bank AG

UniCredit Hold

11:36 Uhr
UniCredit Hold
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftstrends für Italiens Banken seien günstig, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar unter Verweis auf das Kreditwachstum. Intensive Branchenkonsolidierung treibe zudem die Bewertungen hoch. In den Wahlen 2027 sieht er letztlich kaum Risiken./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Hold

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
86,58 €		 Abst. Kursziel*:
-9,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
83,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,39%
Analyst Name:
Giovanni Razzoli 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:36 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
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