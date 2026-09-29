Zalando Aktie
Marktkap. 5,32 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Margendruck im Geschäft mit Privatkunden halte an, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Zalando sei nicht immun, zeige in der Branche aber weiterhin relative Stärke./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,05 €
|Abst. Kursziel*:
58,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,11%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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