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Symbol ZLDSF

Deutsche Bank AG

Zalando Buy

11:36 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Margendruck im Geschäft mit Privatkunden halte an, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Zalando sei nicht immun, zeige in der Branche aber weiterhin relative Stärke./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,05 €		 Abst. Kursziel*:
58,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,11%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Sale of 1735 shares to cover taxes and costs in connection with the settlement of exercised virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 3225 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
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