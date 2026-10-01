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Commerzbank Aktie

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38,97 EUR -0,47 EUR -1,19 %
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Marktkap. 43,57 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Commerzbank Sector Perform

08:11 Uhr
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
38,97 EUR -0,47 EUR -1,19%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analystin Anke Reingen hob in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung zwar etwas ihre Schätzungen für die Frankfurter, höhere Eigenkapitalkosten führten unter dem Strich dennoch zu einem geringeren Kursziel. Die Pläne des Großaktionärs Unicredit führten zwar zu Wertschöpfung, erhöhten aber auch die Risiken und der weitere Verlauf sei schlechter berechenbar./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mf

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
39,31 €		 Abst. Kursziel*:
1,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
38,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,64%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
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