Commerzbank Aktie
Marktkap. 43,57 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
AI Analyse
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analystin Anke Reingen hob in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung zwar etwas ihre Schätzungen für die Frankfurter, höhere Eigenkapitalkosten führten unter dem Strich dennoch zu einem geringeren Kursziel. Die Pläne des Großaktionärs Unicredit führten zwar zu Wertschöpfung, erhöhten aber auch die Risiken und der weitere Verlauf sei schlechter berechenbar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mf
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
39,31 €
|Abst. Kursziel*:
1,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
38,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,64%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|08:11
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08:11
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.