DAX 25.490 +0,4%ESt50 6.347 +0,4%MSCI World 4.920 +0,2%Top 10 Crypto 11,12 -0,2%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.140 -0,9%Euro 1,1351 +0,1%Öl 102,7 +0,1%Gold 4.199 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,23 EUR -0,32 EUR -0,77 %
STU
finanzen.net zero
Commerzbank jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 45,81 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

Deutsche Bank AG

Commerzbank Hold

10:21 Uhr
Commerzbank Hold
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
41,23 EUR -0,32 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Commerzbank Hold

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
41,19 €		 Abst. Kursziel*:
1,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,87%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

10:21 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Bewertung im Fokus Negative Entwicklung: Deutsche Bank AG senkt Commerzbank-Aktie auf Hold Negative Entwicklung: Deutsche Bank AG senkt Commerzbank-Aktie auf Hold
finanzen.net Commerzbank-Aktie: Commerzbank-Chart signalisiert Candlestick inverted Hammer
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Vormittag ins Minus
dpa-afx Commerzbank-Aktie rot: UniCredit strebt offenbar schon bald die Kontrolle an
dpa-afx ROUNDUP/Kreise: Bund will schnelle Zusagen von Orcel bei Commerzbank
dpa-afx Kreise: Bund will schnelle Zusagen von Orcel bei Commerzbank
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Nachmittag nach
Financial Times Unicredit’s Orcel moves to seize control of Commerzbank within months
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.