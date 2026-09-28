Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 21,07 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Mittwoch davon aus, dass der Laborkonzern seine Jahresziele in der Mitte des Korridors eingrenzt./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
213,40 €
|Abst. Kursziel*:
17,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
214,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,82%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
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|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|15:36
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
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|UBS AG
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|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
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|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets