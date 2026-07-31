DAX 25.976 -0,4%ESt50 6.437 -0,1%MSCI World 4.982 +0,1%Top 10 Crypto 9,2755 +6,6%Nas 26.331 +0,2%Bitcoin 61.365 +3,5%Euro 1,1706 +0,2%Öl 93,88 +2,5%Gold 4.489 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Moderna A2N9D9 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Unitree UNITRE SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen in Grün -- Samsung und SK hynix mit Erholung -- Analysten immer zuversichtlicher für Dell -- Bitcoin, Unitree, Cathie Wood, KI-Boom, Apple, CoreWeave im Fokus
Top News
tonies-Aktie dreht ins Minus: Umsatz dank "Toniebox 2" deutlich gesteigert tonies-Aktie dreht ins Minus: Umsatz dank "Toniebox 2" deutlich gesteigert
Icahn Enterprises zugekauft: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026 Icahn Enterprises zugekauft: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius Stedim Biotech Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
191,70 EUR +9,30 EUR +5,10 %
STU
191,70 EUR +9,60 EUR +5,27 %
HAML
finanzen.net zero
Sartorius Stedim Biotech jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 17,56 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AJKS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013154002

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SDMHF

UBS AG

Sartorius Stedim Biotech Buy

11:11 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
191,70 EUR 9,30 EUR 5,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 220 auf 260 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Matthew Weston lobte bei der französischen Sartorius-Tochter die positiven Voraussetzungen für das Jahr 2027. Wie er am Mittwoch schrieb, rechtfertige erstklassiges Wachstum eine erstklassige Bewertung. Der Experte erwähnte vor allem die guten Aussichten bei der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
191,20 €		 Abst. Kursziel*:
35,98%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
191,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,63%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
236,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

11:11 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
24.07.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

dpa-afx Im Aufwind Aktien von Sartorius und Stedim Biotech gefragt: Kaufempfehlungen treiben an Aktien von Sartorius und Stedim Biotech gefragt: Kaufempfehlungen treiben an
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Juli 2026
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net April 2026: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
EQS Group Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth
EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
RSS Feed
Sartorius Stedim Biotech zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.