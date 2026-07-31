Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 17,56 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 220 auf 260 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Matthew Weston lobte bei der französischen Sartorius-Tochter die positiven Voraussetzungen für das Jahr 2027. Wie er am Mittwoch schrieb, rechtfertige erstklassiges Wachstum eine erstklassige Bewertung. Der Experte erwähnte vor allem die guten Aussichten bei der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
191,20 €
|Abst. Kursziel*:
35,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
191,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,63%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
236,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|11:11
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
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|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets