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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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189,30 EUR +3,40 EUR +1,83 %
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Marktkap. 18,52 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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Symbol SDMHF

Barclays Capital

Sartorius Stedim Biotech Overweight

09:06 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
189,30 EUR 3,40 EUR 1,83%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 210 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Sartorius und die Tochter Sartorius Stedim Biotech zählen zu Gordons Favoriten im Life-Science-Bereich. Er setzt auf eine Neubewertung im Zuge der Erholung des Equipment-Geschäfts./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
186,50 €		 Abst. Kursziel*:
28,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
189,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,78%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
239,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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