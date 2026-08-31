Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 18,52 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 210 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Sartorius und die Tochter Sartorius Stedim Biotech zählen zu Gordons Favoriten im Life-Science-Bereich. Er setzt auf eine Neubewertung im Zuge der Erholung des Equipment-Geschäfts./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
186,50 €
|Abst. Kursziel*:
28,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
189,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,78%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
239,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Barclays Capital
|20.08.26
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|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets