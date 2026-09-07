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Symbol BAYZF

AI Analyse

Barclays Capital

Bayer Overweight

08:56 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
49,08 EUR 0,45 EUR 0,93%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Bayer setzt Gordon auf das Neubewertungspotenzial nach dem Ende der Glyphosat-Problematik./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,51 €		 Abst. Kursziel*:
44,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,62%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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