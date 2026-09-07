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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 216,86 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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AI Analyse

Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

09:01 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
139,50 EUR -1,10 EUR -0,78%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 16500 auf 16000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Astrazeneca gehört zu seinen Favoriten unter den Branchengrößen. Er begründet dies mit Pipeline-Chancen im kommenden Jahr sowie dem Neubewertungspotenzial./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
139,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
163,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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