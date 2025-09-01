AstraZeneca Aktie
Marktkap. 216,05 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Emmanuel Papadakis zog in einer am Montag vorliegenden Studie weitere Schlussfolgerungen aus Studiendaten zum Hypertonie-Mittel Baxdrostat, nun auch unter Einbezug der Umfrage eines Drittanbieters. Die neuen Erkenntnisse stützten seinen relativ neutralen ersten Gedanken. Viel Wert werde auf die Bedeutung einer ambulanten Blutdruckkontrolle gelegt./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AstraZeneca Hold
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
120,42 £
|Abst. Kursziel*:
-8,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
120,18 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,47%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,72 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|12:11
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|12:11
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|AstraZeneca Hold
|Jefferies & Company Inc.