AstraZeneca Aktie
Marktkap. 256,46 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 10500 auf 11000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Astrazeneca rechnet der Experte mit soliden Ergebnissen für das vierte Quartal 2025. 2026 bleibt er aber zurückhaltend für die Phase-III-Studienergenisse der Krebsmittel Datroway und Camizestrant./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Sell
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
141,22 £
|Abst. Kursziel*:
-22,11%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
141,24 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,12%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
154,00 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:41
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:36
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:36
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG