BASF Aktie

48,15 EUR -1,54 EUR -3,10 %
STU
Marktkap. 43,74 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Barclays Capital

BASF Underweight

11:51 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
48,15 EUR -1,54 EUR -3,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei schwächer als gedacht gewesen, schrieb Katie Richards am Freitag. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwach./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
48,05 €		 Abst. Kursziel*:
-16,75%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
48,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,93%
Analyst Name:
Katie Richards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

