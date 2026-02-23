BASF Aktie
Marktkap. 43,74 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei schwächer als gedacht gewesen, schrieb Katie Richards am Freitag. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwach./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
48,05 €
|Abst. Kursziel*:
-16,75%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
48,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,93%
|
Analyst Name:
Katie Richards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|11:51
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|11:51
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|09:26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BASF Halten
|DZ BANK