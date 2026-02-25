DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,5465 -2,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.792 +0,5%Euro 1,1814 +0,0%Öl 71,05 +0,1%Gold 5.186 +0,4%
KI-Sorgen bleiben: DAX dürfte nach NVIDIA-Zahlen mit leichten Verlusten starten
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
48,89 EUR -0,01 EUR -0,02 %
STU
Marktkap. 43,68 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

08:01 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
48,89 EUR -0,01 EUR -0,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Mit seiner nach Eckdaten reduzierten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 liege er um drei Prozent unter dem Konsens, schrieb James Hooper in seinem Ausblick am Mittwochabend. In der Bewertung werde dies aber von einer verbesserten Erwirtschaftung von Barmitteln durch den Chemiekonzern ausgeglichen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
48,95 €		 Abst. Kursziel*:
8,27%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
48,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,41%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

