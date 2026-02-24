DAX25.099 +0,5%Est506.161 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +5,0%Nas22.864 +1,0%Bitcoin56.077 +3,1%Euro1,1783 +0,1%Öl71,43 +0,3%Gold5.189 +0,9%
Neubesetzung

BASF-Aktie freundlich: Aufsichtsrat nominiert Mark Garrett als Nachfolger von Liming Chen

25.02.26 13:31 Uhr
BASF-Aktie legt zu: Mark Garrett für Aufsichtsrat nominiert | finanzen.net

Im Aufsichtsrat des Chemiekonzerns BASF wird ein Sitz vorzeitig neu besetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
49,04 EUR 0,37 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird Liming Chen sein Mandat in dem Gremium zum Ablauf der Hauptversammlung 2026 am 30. April auf eigenen Wunsch niederlegen. Als seinen Nachfolger hat der Aufsichtsrat Mark Garrett nominiert. Der schweizerisch-australische Manager soll der Hauptversammlung zur Wahl als Vertreter der Anteilseigner vorgeschlagen werden, zunächst aber nur für die verbleibenden zwei Jahre Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds, also zum Ablauf der Hauptversammlung im Jahr 2028.

"Mark Garrett ist durch seine mehr als dreißigjährige Karriere mit allen wichtigen Bereichen der Chemieindustrie aufs Engste vertraut", sagte Aufsichtsratschef Kurt Bock laut der Mitteilung. "Er hat mehrere Unternehmen erfolgreich als CEO geführt und verfügt darüber hinaus über große Erfahrung als Mitglied und Vorsitzender von Aufsichtsräten börsennotierter sowie privater Unternehmen. Seine reiche unternehmerische Erfahrung wird die Kompetenz des BASF-Aufsichtsrats weiter stärken."

Die BASF-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,35 Prozent höher bei 49,04 Euro.

DJG/sha/mgo

DOW JONES

Nachrichten zu BASF

