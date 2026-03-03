DAX 24.043 +1,1%ESt50 5.842 +1,2%MSCI World 4.459 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.955 +3,6%Euro 1,1634 +0,2%Öl 82,21 +0,3%Gold 5.167 +1,5%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
KI jenseits von NVIDIA: Warum die Samsara-Aktie interessant für Anleger werden könnte KI jenseits von NVIDIA: Warum die Samsara-Aktie interessant für Anleger werden könnte
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
46,33 EUR +0,54 EUR +1,18 %
STU
Marktkap. 41,92 Mrd. EUR

KGV 24,47
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Goldman Sachs Group Inc.

BASF Buy

12:31 Uhr
BASF Buy
BASF
46,33 EUR 0,54 EUR 1,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den jüngsten Quartalsbericht der Ludwigshafener an. Mit ihrer Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 liegt sie mit 6,9 Milliarden Euro über dem Konsens knapp unter dem oberen Ende der Zielspanne des Konzerns./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:59 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,61 €		 Abst. Kursziel*:
30,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,66%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

12:31 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:41 BASF Neutral UBS AG
08:01 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 BASF Outperform Bernstein Research
02.03.26 BASF Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

