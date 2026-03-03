BASF Aktie
Marktkap. 41,92 Mrd. EURKGV 24,47
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den jüngsten Quartalsbericht der Ludwigshafener an. Mit ihrer Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 liegt sie mit 6,9 Milliarden Euro über dem Konsens knapp unter dem oberen Ende der Zielspanne des Konzerns./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:59 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,61 €
|Abst. Kursziel*:
30,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,66%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
