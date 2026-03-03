BASF Aktie
Marktkap. 41,92 Mrd. EURKGV 24,47
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 48 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 werde für den Chemiekonzern wieder ein Jahr ohne operatives Ergebniswachstum, schrieb Geoff Haire am Dienstagabend. Mit seiner Prognose liegt er 4 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Neutral
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
45,38 €
|Abst. Kursziel*:
3,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
45,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,41%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
