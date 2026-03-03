DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 9,0435 +3,8%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.016 +2,0%Euro 1,1611 +0,0%Öl 83,49 +1,9%Gold 5.151 +1,2%
Nach Kursrutsch: DAX startet höher -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
45,45 EUR -0,34 EUR -0,74 %
STU
Marktkap. 41,92 Mrd. EUR

KGV 24,47
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

UBS AG

BASF Neutral

08:41 Uhr
BASF Neutral
Aktie in diesem Artikel
BASF
45,45 EUR -0,34 EUR -0,74%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 48 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 werde für den Chemiekonzern wieder ein Jahr ohne operatives Ergebniswachstum, schrieb Geoff Haire am Dienstagabend. Mit seiner Prognose liegt er 4 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
45,38 €		 Abst. Kursziel*:
3,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
45,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,41%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:41 BASF Neutral UBS AG
08:01 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 BASF Outperform Bernstein Research
02.03.26 BASF Kaufen DZ BANK
02.03.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

