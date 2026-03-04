Rheinmetall Aktie
Marktkap. 73,88 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rüstungskonzern habe im Februar negative Indikationen für das laufende Jahr gegeben, schrieb Adrien Rabier am Montag. Am Markt hätten sich die Erwartungen zuletzt im Aktienkurs deutlich negativ niedergeschlagen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.050,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.611,00 €
|Abst. Kursziel*:
27,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.616,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,86%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.090,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
