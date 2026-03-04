Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor endgültigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rüstungskonzern habe im Februar negative Indikationen für das laufende Jahr gegeben, schrieb Adrien Rabier am Montag. Am Markt hätten sich die Erwartungen zuletzt im Aktienkurs deutlich negativ niedergeschlagen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:00 / UTC

