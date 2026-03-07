Warburg Research

Dürr Buy

11:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 29,50 auf 28,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs passte seine Schätzungen an eher zurückhaltende Erwartungen des Anlagenbauers an. Mit Blick auf die Auftragseingänge habe er seine Erwartungen noch stärker zurückgenommen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

