Dürr Aktie

19,18 EUR -0,97 EUR -4,81 %
STU
Marktkap. 1,39 Mrd. EUR

KGV 7,70
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

Warburg Research

Dürr Buy

11:01 Uhr
Dürr Buy
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
19,18 EUR -0,97 EUR -4,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 29,50 auf 28,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs passte seine Schätzungen an eher zurückhaltende Erwartungen des Anlagenbauers an. Mit Blick auf die Auftragseingänge habe er seine Erwartungen noch stärker zurückgenommen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Buy

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,00 €		 Abst. Kursziel*:
47,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,99%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

11:01 Dürr Buy Warburg Research
06.03.26 Dürr Halten DZ BANK
06.03.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Dürr Buy Baader Bank
05.03.26 Dürr Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

finanzen.net Dürr zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Dürr auf 'Halten' - Fairer Wert 22 Euro
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
dpa-afx ROUNDUP 3: Dürr will Ergebnis verbessern - Unsicherheit durch Krieg
dpa-afx Dürr-Aktie fällt: Maschinenbauer zeigt sich eher vorsichtig für 2026
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain
dpa-afx ROUNDUP 2: Dürr will Ergebnis verbessern - Unsicherheit durch Krieg
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG exceeds forecast for earnings after tax in fiscal 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG raises forecast for free cash flow
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
