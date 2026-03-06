DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,3%Nas22.340 -0,2%Bitcoin59.589 +4,0%Euro1,1584 +0,4%Öl99,86 +7,0%Gold5.100 -0,1%
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
GEA-Aktie letztlich fest: Höhere Dividende und Wachstumspläne angekündigt
HUGO BOSS-Aktie sinkt: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt
Analysten vor Bilanz

Ausblick: Volkswagen (VW) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

09.03.26 18:18 Uhr
VW-Aktie kurz vor Bilanzvorlage: Das prognostizieren Analysten für den Gewinn von Volkswagen | finanzen.net

Volkswagen (VW) gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
88,00 EUR -2,68 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Volkswagen (VW) vz wird am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,24 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 85,16 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 87,38 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,37 EUR, gegenüber 21,42 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 324,56 Milliarden EUR im Vergleich zu 324,66 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

