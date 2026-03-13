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Marktkap. 45,16 Mrd. EUR

KGV 7,78
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WKN 766403

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Symbol VLKPF

Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,06 EUR 0,40 EUR 0,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger hätten sich im vergangenen Quartal als der profitabelste deutsche Automobilhersteller herausgestellt, wobei sich im Laufe des Jahres deutliche Fortschritte abgezeichnet hätten, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Neue Produkte bei Audi, die Dynamik bei der Senkung der Kosten sowie die verfügbaren Hebel zur Optimierung der Investitionsausgaben und des Betriebskapitals dürften 2026 insgesamt Verbesserungen bei den meisten Schlüsselkennzahlen unterstützen. Die Durchhalte- und Anpassungsfähigkeit von VW werde nach wie vor unterschätzt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,62 €		 Abst. Kursziel*:
56,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,45%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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