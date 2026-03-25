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UBS AG

Bechtle Buy

13:16 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 47,50 auf 41,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem IT-Dienstleister wirkten sich höhere Speicherchip-Kosten weiterhin auf die Geschäfte aus, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die langfristigen Perspektiven positiv blieben, schränke der aktuelle Gegenwind das kurzfristige Neubewertungspotenzial wahrscheinlich ein. Das Kursziel senkte er wegen angepasster Schätzungen und einer gesunkenen Branchenbewertung./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,16 €		 Abst. Kursziel*:
50,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,96%
Analyst Name:
Christopher Tong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

13:16 Bechtle Buy UBS AG
24.03.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
24.03.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 Bechtle Buy UBS AG
20.03.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
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