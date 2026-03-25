UBS AG

Bechtle Buy

13:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 47,50 auf 41,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem IT-Dienstleister wirkten sich höhere Speicherchip-Kosten weiterhin auf die Geschäfte aus, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die langfristigen Perspektiven positiv blieben, schränke der aktuelle Gegenwind das kurzfristige Neubewertungspotenzial wahrscheinlich ein. Das Kursziel senkte er wegen angepasster Schätzungen und einer gesunkenen Branchenbewertung./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG