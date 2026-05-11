Bernstein Research

Richemont Outperform

08:31 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca widmete sich am Montag dem Absatz von Luxuswaren in Shoppingzentren in China. Sie korrelierten stark mit den Ergebnissen der entsprechenden Marken, schrieb er. Solca konzentrierte sich vor der Jahresbilanz am 22. Mai vor allem auf Richemont und beim Wachstum eine positive Überraschung für möglich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont