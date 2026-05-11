DAX 24.350 +0,1%ESt50 5.895 -0,3%MSCI World 4.763 -0,1%Top 10 Crypto 10,21 -3,3%Nas 26.274 +0,1%Bitcoin 68.990 -0,6%Euro 1,1754 -0,3%Öl 106,0 +1,3%Gold 4.697 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
JENOPTIK-Aktie steigt: Starker Auftragseingang und Ergebnis deutlich über Erwartungen JENOPTIK-Aktie steigt: Starker Auftragseingang und Ergebnis deutlich über Erwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
166,70 EUR -1,40 EUR -0,83 %
STU
167,80 EUR -0,10 EUR -0,06 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 101,39 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

Barclays Capital

Richemont Overweight

08:01 Uhr
Richemont Overweight
Aktie in diesem Artikel
Richemont
166,70 EUR -1,40 EUR -0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 195 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Viktoria Petrova übernahm bei Barclays mit ihren Analysen vom Montag die Verantwortung für die europäische Luxusbranche. Richemont bleibt ihr Favorit aus Überzeugung von der außerordentlichen Stärke und Preismacht des Schmuckbereichs. Sie rechnet zudem mit steigender Profitabilität und hält die Bewertung für attraktiv./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
154,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
29,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Viktoria Petrova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

08:31 Richemont Outperform Bernstein Research
08:01 Richemont Overweight Barclays Capital
11.05.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.04.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Zuversicht in Zürich: So steht der SMI am Montagnachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: nachmittags Pluszeichen im SLI
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Grün
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI verliert am Mittag
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SLI am Montagmittag
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI steigt zum Start des Montagshandels
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI notiert am Freitagnachmittag im Minus
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen