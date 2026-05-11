Richemont Aktie
Marktkap. 101,39 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 195 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Viktoria Petrova übernahm bei Barclays mit ihren Analysen vom Montag die Verantwortung für die europäische Luxusbranche. Richemont bleibt ihr Favorit aus Überzeugung von der außerordentlichen Stärke und Preismacht des Schmuckbereichs. Sie rechnet zudem mit steigender Profitabilität und hält die Bewertung für attraktiv./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
154,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
29,62%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Viktoria Petrova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
182,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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