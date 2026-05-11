Barclays Capital

Richemont Overweight

08:01 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 195 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Viktoria Petrova übernahm bei Barclays mit ihren Analysen vom Montag die Verantwortung für die europäische Luxusbranche. Richemont bleibt ihr Favorit aus Überzeugung von der außerordentlichen Stärke und Preismacht des Schmuckbereichs. Sie rechnet zudem mit steigender Profitabilität und hält die Bewertung für attraktiv./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont