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RBC Capital Markets

Richemont Sector Perform

16:16 Uhr
Richemont Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für die Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitierten./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
165,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
138,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,57%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
137,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
20,44%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

16:16 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
12:56 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Richemont Buy UBS AG
26.02.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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