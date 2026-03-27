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Symbol CFRHF

UBS AG

Richemont Buy

12:06 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 205 auf 182 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihr lange Zeit favorisierter Luxusgüterwert vereine eine überdurchschnittliche Entwicklung im Schmuckbereich mit der besten Strategieumsetzung, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Trotz der weiter guten Entwicklung im Schmuckbereich, Erholungssignalen bei Uhren und der pausierenden Rekordrally des Goldpreises sei die Aktie zuletzt vom Abwärtssog der Branche in einem unsicheren Umfeld erfasst worden. Doch die anstehenden Quartalszahlen sollten die Qualitäten der Schweizer wieder in den Fokus rücken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
182,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
136,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
33,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,22 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

12:06 Richemont Buy UBS AG
25.03.26 Richemont Overweight Barclays Capital
23.03.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
23.03.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Richemont Buy UBS AG
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