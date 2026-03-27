Richemont Aktie
Marktkap. 88,12 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 205 auf 182 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihr lange Zeit favorisierter Luxusgüterwert vereine eine überdurchschnittliche Entwicklung im Schmuckbereich mit der besten Strategieumsetzung, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Trotz der weiter guten Entwicklung im Schmuckbereich, Erholungssignalen bei Uhren und der pausierenden Rekordrally des Goldpreises sei die Aktie zuletzt vom Abwärtssog der Branche in einem unsicheren Umfeld erfasst worden. Doch die anstehenden Quartalszahlen sollten die Qualitäten der Schweizer wieder in den Fokus rücken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
182,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
136,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
33,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
182,22 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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