Bernstein Research

Richemont Outperform

09:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Im Luxusgüterbereich überzeugten Schmuck und Uhren mit einem weiterhin führenden Wachstum des Bruttowarenvolumens, schrieb Luca Solca in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Dynamik des Gebrauchtwarenmarktes lasse aber angesichts einer Flut von Neuheiten nach. Der Verlauf einer Erholung der globalen Luxusnachfrage bleibe insgesamt ungewiss./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont