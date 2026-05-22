Richemont Aktie
Marktkap. 100,42 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 1,66%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 182 auf 186 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 hätten die Position des Uhren- und Schmuckkonzerns als eines der langfristig attraktivsten Wachstumsunternehmen der Branche bestätigt, schrieb Zuzanna Pusz am Montagnachmittag. Sie erhöhte ihre Ergebnisprognosen (Ebit) für die Geschäftsjahre 2026/27 bis 2028/29./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
186,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
157,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
18,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
156,95 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
182,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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