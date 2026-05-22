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Symbol CFRHF

UBS AG

Richemont Buy

10:56 Uhr
Richemont Buy
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Richemont
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 182 auf 186 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 hätten die Position des Uhren- und Schmuckkonzerns als eines der langfristig attraktivsten Wachstumsunternehmen der Branche bestätigt, schrieb Zuzanna Pusz am Montagnachmittag. Sie erhöhte ihre Ergebnisprognosen (Ebit) für die Geschäftsjahre 2026/27 bis 2028/29./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
186,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
157,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
18,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
156,95 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

10:56 Richemont Buy UBS AG
09:11 Richemont Overweight Barclays Capital
25.05.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.05.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
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