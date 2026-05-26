DAX 25.272 +0,3%ESt50 6.105 +0,7%MSCI World 4.833 +0,0%Top 10 Crypto 9,5800 -3,1%Nas 26.656 +1,2%Bitcoin 64.607 -0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 95,63 -3,7%Gold 4.418 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 adidas A1EWWW D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester -- Wall Street höher erwartet -- Rheinmetall mit Großauftrag -- adidas, PUMA, Schaeffler, NVIDIA, Infineon, Micron, SK hynix, Samsung, VW, BYD im Fokus
Top News
Gewinne in Frankfurt : DAX klettert wieder Richtung Rekordhoch - Iran-Verhandlungen stützen Gewinne in Frankfurt : DAX klettert wieder Richtung Rekordhoch - Iran-Verhandlungen stützen
Honeywell-Spinoff Quantinuum: Neuer Milliarden-IPO setzt Quanten-Aktien wie D-Wave, IonQ & Co. unter Druck Honeywell-Spinoff Quantinuum: Neuer Milliarden-IPO setzt Quanten-Aktien wie D-Wave, IonQ & Co. unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
16,87 EUR -0,41 EUR -2,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,98 Mrd. EUR

KGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

DZ BANK

Evonik Halten

14:01 Uhr
Evonik Halten
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
16,87 EUR -0,41 EUR -2,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein solides erstes Quartal gehe bei dem Chemiekonzern einher mit einem Ausblick auf das Gesamtjahr, der auf verhaltenem Niveau bestätigt worden sei, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hält die Aktie für fair bewertet. Konjunkturelle Risiken rechtfertigten eine neutrale Haltung./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 11:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Halten

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
17,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
16,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

14:01 Evonik Halten DZ BANK
22.05.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
18.05.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

finanzen.net Evonik-Investition MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX mittags steigen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu
dpa-afx LANXESS-Aktie schwächer: JPMorgan und Goldman belasten
TraderFox Stocks in Action: Lanxess, Rheinmetall, Deutsche Post, Ionos, Evonik
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Evonik auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro
dpa-afx Evonik-Aktie fester: Barclays hebt Kursziel an, senkt aber Empfehlung
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen