ASML NV Aktie
Marktkap. 589,3 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe aktuell eine Menge Negativszenarien, die den Bären in die Karten spielten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar vor der Berichtssaison der europäischen Hardwarebranche. Sie umrankten alles von Nachfrage über Lieferkettenprobleme und Finanzen bis hin zu den geopolitischen Risiken. Zuletzt sei mögliches "Overengineering" Hauptthema geworden, weil sich Nvidia mit der KI-Plattform Kyber möglicherweise zu viel getraut habe. Mittelfristig sieht Sanders für die Branche allerdings weiter Grund zu Optimismus und liefert Gegenargumente für die Bullen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.800,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.567,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.565,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,97%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.952,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|12:11
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:11
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:11
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK