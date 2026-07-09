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ASML NV Aktie

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ASML NV Aktien-Sparplan
1.565,60 EUR -14,40 EUR -0,91 %
STU
1.564,80 EUR -36,40 EUR -2,27 %
GVIE
finanzen.net zero
ASML NV jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 589,3 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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Symbol ASMLF

Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

12:11 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.565,60 EUR -14,40 EUR -0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe aktuell eine Menge Negativszenarien, die den Bären in die Karten spielten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar vor der Berichtssaison der europäischen Hardwarebranche. Sie umrankten alles von Nachfrage über Lieferkettenprobleme und Finanzen bis hin zu den geopolitischen Risiken. Zuletzt sei mögliches "Overengineering" Hauptthema geworden, weil sich Nvidia mit der KI-Plattform Kyber möglicherweise zu viel getraut habe. Mittelfristig sieht Sanders für die Branche allerdings weiter Grund zu Optimismus und liefert Gegenargumente für die Bullen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.800,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.567,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.565,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,97%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.952,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:11 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
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06.07.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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