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ASML NV Aktie

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ASML NV Aktien-Sparplan
1.708,80 EUR -30,80 EUR -1,77 %
STU
1.708,60 EUR -20,80 EUR -1,20 %
HAML
finanzen.net zero
ASML NV jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 621,29 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

08:01 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.708,80 EUR -30,80 EUR -1,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Quartals würden wohl ein weiterer leichter Kurstreiber, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Juli. Echte Dynamik erwartet er 2027 und 2028. Hier liegt er nach eigener Aussage 22 beziehungsweise 33 Prozent über dem Ergebniskonsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.730,20 €		 Abst. Kursziel*:
21,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.708,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.805,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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