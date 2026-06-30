ASML NV Aktie
Marktkap. 621,29 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Quartals würden wohl ein weiterer leichter Kurstreiber, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Juli. Echte Dynamik erwartet er 2027 und 2028. Hier liegt er nach eigener Aussage 22 beziehungsweise 33 Prozent über dem Ergebniskonsens./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.730,20 €
|Abst. Kursziel*:
21,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.708,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.805,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|08:01
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.06.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.06.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|ASML NV Buy
|UBS AG
|29.06.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK