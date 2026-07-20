ASML NV Aktie
Marktkap. 586,14 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach einer virtuellen Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Diese untermauere die Prognose, dass die Nachfrage das Angebot weiterhin übersteige, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktlage sei aktuell über das kommende Jahr hinaus zu überschauen, ein zu diesem Zeitpunkt seltenes Phänomen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.562,20 €
|Abst. Kursziel*:
44,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.561,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,06%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.083,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|11:56
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.