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ASML NV Aktie

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ASML NV Aktien-Sparplan
1.561,80 EUR -20,00 EUR -1,26 %
STU
1.565,40 EUR -19,60 EUR -1,24 %
HAML
finanzen.net zero
ASML NV jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 586,14 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

11:56 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.561,80 EUR -20,00 EUR -1,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach einer virtuellen Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Diese untermauere die Prognose, dass die Nachfrage das Angebot weiterhin übersteige, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktlage sei aktuell über das kommende Jahr hinaus zu überschauen, ein zu diesem Zeitpunkt seltenes Phänomen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.562,20 €		 Abst. Kursziel*:
44,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.561,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,06%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.083,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:56 ASML NV Buy UBS AG
16.07.26 ASML NV Kaufen DZ BANK
16.07.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 ASML NV Buy UBS AG
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