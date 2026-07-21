Nike Aktie
Marktkap. 56,51 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der US-Sportartikelhersteller nach Angaben der zwei wichtigsten Vertriebspartner in China, TopSports und Pou Sheng, die Online-Liefermengen an diese aktiv reduziert. Zudem wolle Nike von Januar 2027 an den Online-Verkauf über von Vertriebspartnern betriebene Shops einstellen. Sherman schrieb dazu, dass dieser Schritt Teil der Bemühungen von Nike sei, den Online-Vertrieb in China von qualitativ minderwertigen Verkaufsaktivitäten zu bereinigen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 72,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 42,96
|Abst. Kursziel*:
67,60%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 41,72
|Abst. Kursziel aktuell:
72,58%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 50,38
*zum Zeitpunkt der Analyse
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