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Nike Aktie

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Bernstein Research

Nike Outperform

15:41 Uhr
Nike Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
36,59 EUR -1,11 EUR -2,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der US-Sportartikelhersteller nach Angaben der zwei wichtigsten Vertriebspartner in China, TopSports und Pou Sheng, die Online-Liefermengen an diese aktiv reduziert. Zudem wolle Nike von Januar 2027 an den Online-Verkauf über von Vertriebspartnern betriebene Shops einstellen. Sherman schrieb dazu, dass dieser Schritt Teil der Bemühungen von Nike sei, den Online-Vertrieb in China von qualitativ minderwertigen Verkaufsaktivitäten zu bereinigen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 72,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 42,96		 Abst. Kursziel*:
67,60%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 41,72		 Abst. Kursziel aktuell:
72,58%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 50,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

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