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Nike Aktie

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Barclays Capital

Nike Overweight

11:01 Uhr
Nike Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
37,60 EUR -0,23 EUR -0,61%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 67 auf 52 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Der einzige Weg da raus, ist es einfach durchzustehen", schrieb Adrienne Yih am Mittwoch nach dem Quartalsbericht zum Turnaround des Sportartikelherstellers. Die Ergebnisse hätten zwar die Erwartungen übertroffen, aber die Signale deuteten auf schwächere Umsätze, schleppendere Geschäfte mit dem Großhandel und sinkende Erwartungen hin./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Overweight

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 52,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 43,06		 Abst. Kursziel*:
20,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 42,89		 Abst. Kursziel aktuell:
21,24%
Analyst Name:
Adrienne Yih 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 50,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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