Nike Aktie
Marktkap. 53,36 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 67 auf 52 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Der einzige Weg da raus, ist es einfach durchzustehen", schrieb Adrienne Yih am Mittwoch nach dem Quartalsbericht zum Turnaround des Sportartikelherstellers. Die Ergebnisse hätten zwar die Erwartungen übertroffen, aber die Signale deuteten auf schwächere Umsätze, schleppendere Geschäfte mit dem Großhandel und sinkende Erwartungen hin./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Overweight
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 52,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 43,06
|Abst. Kursziel*:
20,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 42,89
|Abst. Kursziel aktuell:
21,24%
|
Analyst Name:
Adrienne Yih
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 50,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|11:01
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|01.07.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets