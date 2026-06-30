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Nike Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
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Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach der Telefonkonferenz zur durchwachsenen Quartalsbilanz von 50 auf 45 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Signale hinsichtlich der wachsenden Sportschuhpalette für Frühjahr und Sommer 2027 seien zwar ermutigend, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Sie dürften dem Wachstum Schub geben. Der Experte kappte aber seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 und bevorzugt Adidas aufgrund stärkerer Dynamik./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Sector Perform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 45,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 41,05		 Abst. Kursziel*:
9,62%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 40,16		 Abst. Kursziel aktuell:
12,05%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 53,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

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