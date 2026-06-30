Nike Aktie
Marktkap. 53,87 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach der Telefonkonferenz zur durchwachsenen Quartalsbilanz von 50 auf 45 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Signale hinsichtlich der wachsenden Sportschuhpalette für Frühjahr und Sommer 2027 seien zwar ermutigend, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Sie dürften dem Wachstum Schub geben. Der Experte kappte aber seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 und bevorzugt Adidas aufgrund stärkerer Dynamik./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sector Perform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 45,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 41,05
|Abst. Kursziel*:
9,62%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 40,16
|Abst. Kursziel aktuell:
12,05%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 53,38
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|13:46
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:01
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:01
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|13:46
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:01
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets